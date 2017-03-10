Квартальнов: раз у Сорокина ушёл фарт, то его надо заработать

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями от второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом», в котором его команда уступила со счётом 3:4 (1-1 в серии).«Очень много было большинства, но всё пусто. В прошлой игре оно сыграло, с него мы забили два гола, но сегодня его реализовать не удалось. У Ярославля в большинстве хорошие игроки. Многим нашим хоккеистам надо добавить. У Сорокина фарт ушёл? Его надо заработать. Вот сегодня „Локомотив“ его заработал. Соперник играл от ножа. Этот момент существует, они и в прошлом матче неплохо сыграли в единоборствах», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.Видео пресс-конференции доступно в официальном аккаунте «Чемпионата» в «ВКонтакте».