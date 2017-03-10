Гусев: неприятно, что пропустили от «Динамо» от красной линии

Нападающий СКАв прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (2:1) в втором матче западного полуфинала и гол Андрея Кутейкина от красной линии. Счёт в серии — 1-1.«Эмоции положительные, победили, идём дальше. Неприятный момент с пропущенной шайбой, нам забили с красной линии, но мы понимали, что нужно удержать счёт и выиграть. Сегодня играли обычно, не жёстко, хотя в плей-офф всё равно другая игра. Если есть возможность играть в пас, всегда стараемся это делать. Первый период получился агрессивным, потом и мы, и «Динамо» перестроились и больше играли по счёту», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.