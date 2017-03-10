Зубарев: Коскинена нельзя винить в пропущенной шайбе от красной линии

Защитник СКАпрокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (2:1) во втором матче западного полуфинала. Счёт в серии — 1-1.«Серия продолжается, переезжает в Москву. «Динамо» продолжает играть в своём стиле, мы свои нюансы поменяли. Кто понимает хоккей, тот видел. Пропущенную шайбу можно объяснить сильным броском и удачным отскоком. Вратаря нельзя винить.Теряю ли я больше больше калорий в матчах с «Динамо»? Я без пульсометра, если честно, играю. () Это плей-офф, здесь любая команда подходит к таким моментам ответственно на своём и на чужом пятаке. Играли ли мы по счёту в третьем периоде? От чего-то нельзя отталкиваться. В любой момент, все видели, всё может перевернуться. Играли как играли. Надо постоянно играть в одном темпе», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.