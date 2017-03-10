Контиола: нет причин говорить о судействе в серии ЦСКА – «Локомотив»

Форвард ярославского «Локомотива»прокомментировал победу над московским ЦСКА (4:3) во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Счёт в серии стал 1-1.«Самое главное, что мы выиграли сегодня. ЦСКА был очень активен сегодня, хорошо двигали шайбу. Были странные свистки, но я не хочу ничего говорить про судейство, нет причины для этого. Большинство у нас работает, но мы знаем, что нужно работать, это всё не на автоматизме. Мы знали, что не будет так легко, что мы выиграем 4-0 серию. Время думать о следующей встрече. Мы хорошо играем дома весь сезон, наши болельщики помогут нам», — передаёт слова Контиолы корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.