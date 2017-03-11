Источник: ЦСКА интересуется шведским форвардом Антоном Родиным

Как сообщает издание Expressen, московский ЦСКА интересуется возможностью подписания шведского форварда «Ванкувер Кэнакс». Нападающим интересуются и другие клубы КХЛ.В прошлом сезоне 26-летний хоккеист набрал 37 (16+21) очков в 33 матчах в шведской лиге за «Брюнэс» и был признан MVP турнира.ЦСКА претендовал на игрока и в прошлое межсезонье, когда подписал его партнёра Грега Скотта, но швед предпочёл отправиться в НХЛ, заключив годичное соглашение с «Ванкувером». В этом сезоне Родин сыграл в НХЛ только три игры.