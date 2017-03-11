Кречин: заявление Юрзинова об уходе стало неожиданностью, никто не был готов

Спортивный директор «Куньлунь Ред Стар»рассказал о ситуации с возможным уходомс поста главного тренера клуба.«Решение, о котором Владимир Владимирович объявил на пресс-конференции в Магнитогорске, стало для всех нас большой неожиданностью. Никто в руководстве клуба не был готов к такому повороту, поэтому была взята пауза до окончания отпуска. Команда вновь соберётся 20 марта, тогда и будет принято решение.Если Юрзинов останется – останутся и его помощники. Если же уйдёт – тогда решать будет его преемник. По игрокам из основного состава контракты на следующий год у нас имеют только Томи Кархунен и Зак Юэн.С остальными предстоят переговоры:, но прежде надо решить вопрос с главным тренером, потому что игроки едва ли будут подписывать новые контракты, не зная, с кем им предстоит работать», – цитирует Кречина ТАСС.