Маклеллан: «Питтсбург» сегодня заставил игроков «Ойлерз» выложиться

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан/b> поделился эмоциями после поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:3 Б).
«Разочарованы тем, что не взяли два очка. Но сегодняшняя игра заставила наших ребят максимально выложиться.
Наша игра была на ступеньку выше обычной, мы действовали с большей интенсивностью. Мы не играли так же, как против «Детройта» и «Айлендерс».
«Питтсбург» достал из нас такую игру, теперь мы должны сохранить её и дальше играть так же. На мой взгляд, в матче было немало позитива», – цитирует Маклеллана официальный сайт лиги.