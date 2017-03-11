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Маклеллан: «Питтсбург» сегодня заставил игроков «Ойлерз» выложиться

11 марта 2017, суббота. 12:51. Хоккей
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан/b> поделился эмоциями после поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:3 Б).

«Разочарованы тем, что не взяли два очка. Но сегодняшняя игра заставила наших ребят максимально выложиться.

Наша игра была на ступеньку выше обычной, мы действовали с большей интенсивностью. Мы не играли так же, как против «Детройта» и «Айлендерс».

«Питтсбург» достал из нас такую игру, теперь мы должны сохранить её и дальше играть так же. На мой взгляд, в матче было немало позитива», – цитирует Маклеллана официальный сайт лиги.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз Тодд Маклеллан
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