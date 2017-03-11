Морозов: Билялетдинов может и прикрикнуть, крепкое словцо употребить

Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагаринаподелился воспоминаниями о работе под началом«В жизни Зинэтула Хайдярович спокойный. Всё у него размеренно, взвешенно, все шаги продуманы. Не с бухты-барахты или спонтанно, а сначала подумает – потом сделает. При этом, конечно же, бывают и эмоциональные всплески. На льду, на площадке Билялетдинов может этих эмоций не показывать, но в раздевалке бывало разное. Чтобы взбодрить команду, он и кричит, и крепкое словцо может употребить. Мотивировать, в общем, может!Что касается самого яркого впечатления от общения с ним… Знаете, Билялетдинов из тех тренеров, которые умеют слушать. С ним всегда можно было поговорить, донести свою точку зрения. Конечно, окончательное решение всё равно оставалось за ним, но все наши просьбы или пожелания он всегда выслушивал. Какие? И в хоккее, и в жизни. Мы могли работать с ним в контакте, он знал точку зрения команды, а это очень важно. Бывало и такое, что Зинэтула Хайдярович прислушивался к нам. Сначала говорил, что будет одно, слушал нашу точку зрения, взвешивал всё, советовался с помощниками, и что-то менялось. Не только в матчах, но и в быту, в тренировочном процессе», — цитирует Морозова официальный сайт лиги.