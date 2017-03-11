Бут: «Авангард» будет мыслить позитивно и постарается сравнять счёт в серии

Нападающий «Авангарда»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) во втором матче полуфинала Восточной конференции.«Сегодня мы тоже выстроили стену в обороне, просто «Ак Барсу» удалось забросить две шайбы в большинстве, вот и всё. Когда играем пять на пять, игра равная, многое решают большинство и меньшинство. Каждая игра идёт до первого гола, большого количества шайб мы не увидим, так же будет и в Казани. «Ак Барс» не будет давать нам много шансов, это действительно оборонительная команда. Нам нужно усердно работать за счёт «физики», думаю, это мы и делали. Нам нужно больше давить на ворота, забрасывать «мусорные» шайбы.Не могу сказать, что в ходе игры пропадала вера в себя. У нас были шансы забросить в третьем периоде, но им удалось забросить в большинстве. Прелесть семиматчевых серий в том, что преимущество может уйти в любую сторону, мы можем сейчас сделать 2-2 в серии в Казани. Мы будем мыслить позитивно, «Адмирал» в прошлом раунде смог сравнять счёт, и мы будем пытаться сделать то же самое», — передаёт слова Бута корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.