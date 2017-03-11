Ролик с тренировкой детской команды «Авто»-2008 собрал 17 млн просмотров

Видео с тренировки ребят 2008 года рождения из команды «Авто» (г. Екатеринбург) за несколько дней собрал в «Фейсбуке» 17 млн просмотров.Тренер команды, выступавший в сезоне-2012/13 за «Автомобилист», выкладывает ролики с занятий на льду и в зале. На турнире в Павловском Посаде (Московская область) «Планета хоккея» команда «Авто»-2008 обыграла всех соперников с общим счётом 112:7. Один из наставников «Авто»-2008, Александр Антропов, рассказал о подготовке юного поколения хоккеистов.«В зале мы занимаемся ежедневно. В основном делаем упор на развитие координации, ловкости, гибкости и техники владения клюшкой. Этим мы занимаемся ежедневно в течение трёх лет. Владение клюшкой у ребят сейчас на уровне профессиональных игроков. Когда я играл в хоккей, мы такого не умели. За счёт того что умеем правильно донести до детей информацию, они нас понимают и добиваются успехов. В этом возрасте важно уделять внимание катанию — в этом весь секрет.Упражнения, которые я выкладываю в Сеть, в основном на катание или исполнение буллитов.За три года у нас не было ни одного одинакового упражнения. Придумываем всё сами. Работаю вместе с Сергеем Немолодышевым (). Он просто в социальных сетях не сидит, поэтому выкладываю всё только я. Работаем мы вдвоём», — сказал Антропов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцева.