Воробьёв: «Магнитка» не привыкла выигрывать «в одну калитку»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над «Барысом» во втором матче полуфинала Восточной конференции (5:4 ОТ, 2-0 в серии).«Хорошая игра, уровня плей-офф. Давненько мы не видели овертаймов. Сегодня для нас был первый. Готовимся дальше.Что случилось во втором периоде? Да это плей-офф. Мы так привыкли «в одну калитку»? Нет, давайте тоже понимать – против нас играет хорошая команда. Может быть, забыли с прошлого года, как всё было в одну шайбу. Евгения Геннадьевича Корешкова – с днём рождения», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.