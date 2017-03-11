Тимкин: во втором матче «Барыс» изменился, стало тяжелее прорываться к воротам

Нападающий магнитогорского «Металлурга»поделился впечатлениями от победы во втором матче полуфинала Востока с «Барысом» (5:4 ОТ, 2-0 в серии).«Игра, конечно, складывалась тяжеловато — провалили второй период. Но в итоге победа, так что всё хорошо. Во втором периоде потеряли где-то концентрацию, где-то хотели побольше забить, но вместо этого получили сами. Будем исправлять эти ошибки.Наверняка они переосмыслили какие-то моменты, посмотрели видео, лезли на ворота. Изменилась команда. Сегодня было потяжелее прорваться к воротам, много блокированных бросков.Естественно, тяжело психологически пропускать за пару минут до финальной сирены. И неприятно. Но это хоккей, и надо играть с первой до последней секунды. Много бросали мимо ворот? Да, я тоже заметил, надо попадать. Будем работать и над этим», — цитирует Тимкина пресс-служба клуба.