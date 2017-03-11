Яруллин: очень сложный матч, «Ак Барс» много играл в меньшинстве, но выстоял

Защитник «Ак Барса»подвёл итоги второго матча полуфинала Востока с «Авангардом», который завершился со счётом 2:0 (2-0 в серии).«Очень сложная была игра. Столько меньшинства играли, выстояли. Нам дали большинство, ребята из первой спецбригады молодцы. Им дали шанс, они его использовали.Завтра сделаем выводы, тренеры подскажут, что нам поправить, и будем готовиться к следующим играм», — приводятся слова Яруллина на официальном сайте клуба.