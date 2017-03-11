Голубев: «Ак Барс» будет радоваться, когда будут четыре победы над «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу над «Авангардом» во втором матче полуфинала Востока (2:0, 2-0 в серии).«Это хоккей, всё равно готовимся все вместе. Это плей-офф, тут и травмы бывают, и другие разные моменты, поэтому я всегда готов, всегда был в обойме. В любой момент готов помочь команде.Плей-офф — моё время, когда можно побиться, залезть сопернику под кожу? Это и в регулярном чемпионате надо делать, не только в плей-офф. Надо так и играть, хоть от тренерского штаба установок таких нет. Это стиль игры такой.Перевыполнили план по победам на выездную серию? Об этом не думаем. Серия всё равно до четырёх побед. Будем радоваться, когда будут четыре победы. Пока рано о чём-то говорить, да, выиграли, но нужно продолжать выходить и играть.В этих матчах удалось перетерпеть «Авангард». Тяжело ещё, потому что раннее начало матча. Но все ребята опытные, играют не первый плей-офф. Стараемся полностью выполнять установку тренера. Смогли выстоять в меньшинстве, а затем реализовать свои моменты в большинстве», — цитирует Голубева «Спорт Бизнес Online».