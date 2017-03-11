«Бостон» за шесть секунд до конца третьего периода вырвал победу над «Флайерз»

«Бостон Брюинз» одолел «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая в «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась со счётом 2:1.В первом периоде счёт открыл Давид Пастрняк, реализовав большинство «Бостона», но после перерыва гости отыгрались благодаря голу Джордана Уила. Победная шайба была заброшена за шесть секунд до окончания основного времени, отличился Дрю Стэффорд.Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке более 25 минут, отметился одним броском по воротам, пятью силовыми приёмами и двумя блоками.