Экблад получил травму в игре с «Тампой», у Мальгина подозрение на сотрясение

Защитник «Флорида Пантерз» Аарон Экблад получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа Бэй Лайтнинг» (2:3) и покинул лёд досрочно. Эпизод произошёл во втором периоде, когда силовой приём против канадца применил форвард «Лайтнинг» Габриэль Дюмон. С ним тут же вступил в драку защитник «Пантерз» Кит Яэндл.До этого в матче произошла ещё одна драка – в начале первого периода перчатки скинули защитник «Флориды» Алекс Петрович и форвард «Тампы» Джей Ти Браун. Кроме того, во втором периоде лёд покинул форвард «Пантерз» Денис Мальгин. По словам главного тренера клуба Тома Роу, и у него, и у Экблада есть подозрение на сотрясение мозга.Видео доступны на официальном канале sportsnet на Youtube: