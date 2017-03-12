Уильямс: нельзя жаловаться после трёх поражений подряд, это не шутки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»поделился эмоциями после поражения в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:4), которое стало уже третьим подряд.«Конечно, в таких случаях всегда присутствует разочарование, хотя жаловаться тут нельзя. Мы проиграли три матча подряд, это совсем не шутки. Теперь нам нужно взбодриться и выиграть следующий матч.Хорошие новости – это то, что на следующий день почти всегда есть ещё одна игра, и у нас она будет с «Анахаймом», – приводит слова Уильямса официальный сайт лиги.