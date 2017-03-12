Лундквист: знаю точно, когда травмировался, но в тот момент не ушёл бы со льда

Шведский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс»рассказал, как получил травму в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2). Напомним, вратарь пропустит две-три недели.« Я точно знаю, когда это произошло. Но если бы вы посоветовали мне в тот момент уйти со льда, то услышали бы отказ. Я хотел играть дальше. Теперь же речь идёт о том, как эффективно подлечиться в ближайшие две недели, потренироваться, отдохнуть и вернуться к привычным делам», — приводит слова Лундквиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.