Гейни: Монреаль выделяется среди других городов Канады за счёт истории клуба

Известный хоккеист и управленецподелился мнением о работе в «Монреаль Канадиенс».«Мне кажется, что все канадские города похожи друг на друга, и только Монреаль выделяется за счёт того, что здесь два языка, за счёт истории клуба. В Монреале требовательные болельщики, они хотят, чтобы их команда играла хорошо. Говоря об этом, я имею в виду, что каждый день здесь проходит чуть более напряжённо, чем в Питтсбурге или Нэшвилле. Надо уметь получать от этого удовольствие, радоваться хоккею, когда тебе уделяют такое внимание. Если это не получается, то тебя хватит на какое-то время, а потом силы иссякнут», — цитирует Гейни официальный сайт лиги.