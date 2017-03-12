«Динамо» Мск – СКА: Дацюк удалён до конца матча за хит против Цветкова

Капитан петербургского СКАбыл удалён до конца матча за силовой приём против форварда московского «Динамо». Для Дацюка такое удаление стало первым в КХЛ.В результате эпизода Цветков получил травму и отправился лишь с помощью врачей в раздевалку, а Дацюк получил «5+20».В матче идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Динамо»«Чемпионат» проводит текстовуювстречи.