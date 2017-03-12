«Динамо» Мск – СКА: Дацюк удалён до конца матча за хит против Цветкова
12 марта 2017, воскресенье. 18:32.
Хоккей
Капитан петербургского СКА Павел Дацюк
был удалён до конца матча за силовой приём против форварда московского «Динамо» Алексея Цветкова
. Для Дацюка такое удаление стало первым в КХЛ.
В результате эпизода Цветков получил травму и отправился лишь с помощью врачей в раздевалку, а Дацюк получил «5+20».
В матче идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Динамо»
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию
встречи.