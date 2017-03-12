Терещенко: «Динамо» вытащит серию со СКА и выиграет её

Форвард московского «Динамо»прокомментировал поражение от СКА (2:4). Счёт в серии второго раунда плей-офф стал 2-1 в пользу СКА.«Идёт жёсткая борьба, двигаемся дальше. Поправим то, что не получается, нужно сделать всё, чтобы выиграть серию. Согласен, что моё удаление получилось ключевым, всё дело в дисциплине. Они в большинстве опять почти ничего не забили, атака с ходу при «3 на 5» и рикошет от Ильи Никулина. Мы вытащим эту серию и выиграем», — передаёт слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.