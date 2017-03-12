Плотников: не стал бы говорить, что Дацюк заслужил удаление до конца матча

Нападающий СКАпрокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (4:2) в третьем матче западного полуфинала. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «армейцев».«Игра получилась боевой, но это плей-офф. Зрителям должно было понравиться, много силовой борьбы увидели. Удалялись и мы, и соперник. Мы сумели выстоять и забить в большинстве. Это плей-офф — здесь всегда борешься до конца.В моменте с моим голом действовал по ситуации, заготовленной комбинации не было. Дадонов и Шипачёв сами себя сегодня с днём рождения поздравили. Как на команде отразилось, что второй матч подряд с центра поля пропускаем? Ничего страшного, наш вратарь потом вытащил, мы поддержали Коскинена и забили важные голы. Мы одна команда, кто бы что ни сделал.Не стал бы говорить, что Дацюк заслужил удаление, но не мне судить, будут разбираться. Я думаю, там не было удаления. Первый раз играю в матче, где было три матч-штрафа, но команды борются, где-то нервы подводят. В плей-офф нет фаворита, каждая команда может «выстрелить». СКА не думает, что является фаворитом», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.