Цветков: хит Дацюка? Судьи трактовали это как удаление, мне дыхание сбило

Форвард московского «Динамо»прокомментировал поражение от СКА (2:4). Счёт в серии второго раунда плей-офф стал 2-1 в пользу СКА. Во втором периоде Цветков попал под силовой приём игрока СКА Павла Дацюка, после которого «армеец» был удалён до конца матча.«Вам виднее, я не знаю, что произошло. Судьи трактовали это так, дыхание сбило, поэтому пошёл в раздевалку. Игра давалась, нужно реализовать свои моменты, игра в большинстве сыграла свою роль сегодня. Кутейкин – царь-пушка, мастер, когда-то что-то впервые происходит, может, будет пять и десять — никто не знает, сколько он ещё забьёт», — передаёт слова Цветкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.