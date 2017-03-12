Дадонов: в день рождения игралось тяжело, «Динамо» ищет, как забить СКА

Нападающий СКАпрокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (4:2) в третьем матче западного полуфинала. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «армейцев».«В день рождения игралось тяжело. С утра уже много сообщений с поздравлениями получил, но стараюсь не думать об этом, больше внимания обращаешь на игровые детали. После матч-штрафов наших игрков важно было не пропустить. «Динамо», наверное, ищет, как нам забивать, но мы делаем то же самое. Про судей говорить ничего не могу», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.