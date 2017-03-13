В плей-офф чемпионата Норвегии побили мировой рекорд по продолжительности матча

Матч четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата Норвегии между «Сторхамаром» и «Спартой» (2:1 8 ОТ, счёт в серии 2-2) стал самым продолжительным в истории хоккея. Команды начали игру в 18:00 по местному времени и закончили в 2:32, нанеся в общей сложности 189 бросков по воротам.Продолжительность матча составила 217 минут и 14 секунд, было сыграно почти 11 периодов. Это на сорок с лишним минут дольше продолжительности рекордной игры в НХЛ между «Детройтом» и «Монреаль Марунс», состоявшейся 24 марта 1936 года.