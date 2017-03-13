Овечкин: хорошо, что проиграли 4 раза подряд перед плей-офф, а не во время него

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» (2:5), ставшее для столичной команды четвёртым подряд.«Ощущения не из приятных. Мы знаем, что делали неправильно и что нужно делать правильно. Мы должны управлять своей игрой. Следующий матч будет лучше этого. Предстоит важная игра против «Миннесоты», так что нужно побыстрее оправиться от этого поражения.Мы играем вместе долгое время. Мы не помним, когда в последний раз проигрывали четыре раза подряд, и это хорошо. Хорошо, что это произошло перед плей-офф, а не во время него. Конечно, раздражает, что шайба не идёт в ворота, но нужно продолжать работать и пройти через это», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.