Бекстрём: «Кэпиталз» дали «Анахайму» слишком много шансов

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» (2:5), ставшее для команды четвёртым подряд.«Очевидно, что мы играли не очень хорошо. Такая игра нас не удовлетворяет. Мы дали сопернику слишком много шансов, нужно меньше удаляться. Прямо сейчас это огромная проблема, но мы собираемся её решить.В январе мы выигрывали матчи со счётом 5:1 или 6:1. Дела шли хорошо, а теперь складываются по-другому. Всё может быстро измениться. Мы должны продолжать стараться, делать правильные вещи, и тогда ситуация изменится», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.