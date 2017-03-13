Жюльен: даже когда сравняли счёт, «Канадиенс» не сидели сложа руки

Главный тренер «Монреаль Канадиенс»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1). Все голы его команда забила в последние 7 минут матча.«Мы не отступали от нашей игры, несмотря на счёт. Делали то, что должны были делать для того, чтобы выиграть матч. И в конце концов это окупилось. Даже после первого гола, когда мы сравняли счёт, не сидели сложа руки. Мы продолжали идти вперёд, и это то, что меня сегодня впечатлило», – цитирует Жюльена официальный сайт НХЛ.