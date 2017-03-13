Бадюков: в игре Дацюка и Кашпара не было грубости, они не заслужили «5+20»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал победу СКА в третьем матче с московским «Динамо» со счётом 4:2 и удаления до конца матчау СКА иу «Динамо».«Считаю, что Дацюк и Кашпар не заслуживали удалений до конца матча. Цена удаления настолько велика, что после каждого столкновения сразу же устраивают разбор полётов. Это не очень хорошо. Я не увидел в игре какой-то грубости, жёсткости с целью нанести травму, особенно у Дацюка. Все знают, как играет Павел. Да и в эпизоде, в котором Широков получил травму, тоже не было ничего. И Цветков, и Широков в третьем периоде вышли играть, это говорит о многом. Я понимаю, когда игрок уходит и не возвращается, как в случае с Фёдоровым, когда Потапов ударил. Здесь же все продолжили играть. Получилась равная игра.Цена нарушения в таких матчах возрастает, хоккеисты это чувствуют. Ни в коем случае не говорю о симуляции, но такая тенденция не только в этом матче прослеживается. Эти удаления предрешили исход встречи. «Динамо», несмотря на то что Кутейкин сотворил свой шедевр с Коскиненом на пару, могло нивелировать сильные стороны СКА, коим является большинство. Удаления повлияли на то, что Шипачёв и Дадонов забили при численном преимуществе. То же самое было и в матче «Локомотив» — ЦСКА, когда после неоправданного удаления Гаврикова Да Коста забил при «пять на три», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.