17 марта «Сибирь» проведёт заседание наблюдательного совета

17 марта состоится заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Сибирь», на котором будут обсуждаться финансовые проблемы, в том числе связанные с задолженностью по зарплате игрокам. Об этом сообщил руководитель попечительского совета клуба«Определённые сложности есть, но каких-то фатальных проблем они не несут. Ведётся плановая работа со спонсорами, и все проблемы, я имею в виду и долги по зарплате, в необходимые сроки будут решены. В пятницу у нас будет наблюдательный совет, и необходимые решения на нём будут приняты», — цитирует Босова ТАСС.