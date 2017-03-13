А. Костицын прибыл в расположение сборной Беларуси для подготовки к ЧМ

Нападающий ХК «Сочи»прибыл в расположение сборной Беларуси для подготовки к чемпионату мира.Тренировочный сбор команды Дэйва Льюиса продлится до старта мирового первенства. Кроме того, в планах игрока участие в Еврочеллендже. В апреле Андрей Костицын и его партнёры по сборной проведут по две игры с Латвией, Германией, Швецией и Францией.Чемпионат мира пройдёт в период с 5 по 21 мая в Кёльне (Германия) и Париже. Соперниками национальной команды Беларуси по группе будут сборные Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.