«Динамо» попросило фанатов не кидать монеты и не показывать плакаты про судей

Руководство московского «Динамо» обратилось к своим болельщикам со словами благодарности за поддержку, а также попросило не кидать на лёд посторонние предметы и не выражать недовольство судейством с помощью плакатов. 12 марта состоялся третий матч полуфинала Запада со СКА (2:4, 1-2 в серии).«Нам было очень приятно играть при такой горячей поддержке трибун, и очень жаль, что не удалось порадовать вас победой в этой встрече. Да, у нас не всё получилось, мы совершили несколько ошибок, которые и сказались на результате. Надеемся, что в следующей игре результат будет совсем другим, и мы приложим все усилия для этого.Игры плей-офф всегда проходят в самой жёсткой и непримиримой борьбе и вызывают самые яркие эмоции. Но, каким бы ни был принципиальным противник и каким бы обидным ни было поражение, любого противника нужно уважать так же, как ты уважаешь себя. Во время вчерашнего матча расстроенные болельщики бросали на лёд монеты — а ведь это может привести к травмам, причём не только игроков противника, могут пострадать и наши игроки. Также некоторые болельщики поднимали плакаты, в которых выражали своё мнение относительно судейства. Континентальная хоккейная лига крайне жёстко реагирует на подобные действия болельщиков, и теперь наш клуб будет оштрафован. Убедительно просим вас не высказывать своё недовольство подобным образом!Лучше поддержите нашу команду так, как вы умеете, а мы постараемся порадовать вас заброшенными шайбами и красивым, результативным хоккеем», — сообщается на официальном сайте клуба.