Результаты матчей плей-офф ВХЛ

Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф ВХЛ.Усть-каменогорское «Торпедо» взяло верх над ХК «Динамо» СПб во втором матче, сравняв счёт в серии. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.В составе победителей отличились Максим Капитуров, Джордон Сауторн и Евгений Рымарев. Голы динамовцев забили Кирилл Тамбиев и Артём Томилин.«Сарыарка» уступила «Зауралью» во втором матче со счётом 2:3 ОТ, счёт в серии стал 1-1.Голы курганцев на счету Евгения Полторака, Артёма Михеева и Никиты Сироткина. В составе карагандинской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Анисин и Олег Ломако.«Динамо» Бш выиграло первый матч серии со «Спутником» со счётом 4:1.В составе бело-голубых Дмитрий Марковин оформил дубль, ещё по шайбе забросили Кирилл Пилипенко и Владислав Ефремов. Единственный гол «Спутника» забил Виталий Жиляков.