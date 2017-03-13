Канарейкин: Соботка выполняет черновую работу, а забивать возможно не всегда

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал победу над «Ак Барсом» в третьем матче полуфинала Востока (4:3 ОТ, 1-2 в серии).«Тяжёлое начало для нас, „Ак Барс“ начал очень активно, мы недоработали моменты. Характер, воля, команда.Соботка в серии с „Ак Барсом“ не набрал ни одного очка? Если человек работает на команду, выполняет много черновой работы, то я с этим буду согласен. Не в каждой игре возможно забивать, тем более с классным соперником», — сказал Канарейкин на пресс-конференции.