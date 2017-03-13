Билялетдинов: к сожалению, «Ак Барс» пропустил в концовке. Будем дорабатывать

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал поражение от «Авангарда» в третьем матче полуфинала Востока (3:4 ОТ, 2-1 в серии).«Хороший матч. Команды играли на результат. Сегодня не получилось, готовимся к следующему матчу. Баннера фанатов в мою честь не видел.Будем надеяться, что звено Попова набирает ход. То, что они забили две шайбы, — это очень хорошо. Как ещё оценить?Раз судья удалил Батыршина, значит нарушение было. „Ак Барс“ опять пропустил в концовке? Почему опять-то? Это игра. Пропустили, к сожалению. Будем дорабатывать», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.