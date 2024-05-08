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Панарин обошёл Ягра и побил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ

Панарин обошёл Ягра и побил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ
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В данный момент в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Идёт второй период, счёт 2:2.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)    

В этой встрече российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей на второй гол Алекси Лафреньера. Таким образом, россиянин обновил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф на счету Панарина стало 5 (3+2) очков в шести матчах. Учитывая результат регулярного чемпионата, в активе россиянина стало 125 (52+73) очка в 88 матчах.

Ранее рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ принадлежал легендарному форварду Яромиру Ягру. Чешский нападающий набрал 124 (54+70) очка в 85 матчах регулярки и плей-офф сезона-2005/2006.

Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».

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