Панарин обошёл Ягра и побил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ

В данный момент в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Идёт второй период, счёт 2:2.

В этой встрече российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей на второй гол Алекси Лафреньера. Таким образом, россиянин обновил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф на счету Панарина стало 5 (3+2) очков в шести матчах. Учитывая результат регулярного чемпионата, в активе россиянина стало 125 (52+73) очка в 88 матчах.

Ранее рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ принадлежал легендарному форварду Яромиру Ягру. Чешский нападающий набрал 124 (54+70) очка в 85 матчах регулярки и плей-офф сезона-2005/2006.

Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».

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Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе: