Слэвин, Маршан, Аткинсон – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Первой звездой назван защитник «Каролины Харрикейнз», набравший 4 (3+1) очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:4).Форвард «Бостон Брюинз», оформивший хет-трик и сделавший голевую передачу в игре с «Ванкувер Кэнакс» (6:3), стал второй звездой.Третьей звездой объявлен нападающий «Коламбус Блю Джекетс», оформивший дубль во встрече с «Филадельфией Флайерз» (6:3).