«Динамо» оштрафовано на 800 000 руб. за поведение болельщиков в 3-м матче со СКА

Московское «Динамо» подверглось крупному денежному штрафу за поведение болельщиков. Основная сумма штрафа – 600 тыс. рублей – за скандирование оскорбительных выкриков. Во время игры со СКА болельщики кричали с трибуны слово «сосиска». 100 тыс. рублей – за баннеры провокационного характера. Ещё 100 тыс. рублей – за посторонние предметы, брошенные на лёд.«Во время проведения матча «Динамо» (Москва) — СКА, состоявшегося 12 марта 2017 года, был допущен ряд нарушений технического регламента КХЛ.1. Со стороны болельщиков ХК «Динамо», в том числе находившихся на «фанатском» секторе, в адрес команды-соперника в течение матча допускались скандирования оскорбительного характера, в том числе содержавшие нецензурное выражение. В связи с этим на ХК «Динамо» наложен штраф согласно пп. 49.4.1 п. 49 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ.2. Болельщики ХК «Динамо» демонстрировали баннеры оскорбительного, провокационного характера, за что на клуб наложен штраф согласно пп. 49.3 п. 49 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ.3. Поскольку во втором и третьем периодах матча на лёд были брошены посторонние предметы (монеты), на ХК «Динамо» наложен штраф согласно п. 33 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ.Лига обратила внимание ХК «Динамо» на необходимость проведения разъяснительных мероприятий с болельщиками на предмет соблюдения ими правил поведения в спортсооружении в соответствии с приложением 6 технического регламента КХЛ», — дала комментарий лига.