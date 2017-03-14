Аллен: я бы меньше заботился о шат-аутах, если бы «Блюз» побеждал

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен поделился эмоциями после победного матча с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1). За 2.55 до финальной сирены он пропустил шайбу, что лишило его матча на ноль.«Я бы меньше заботился о шат-аутах, если бы мы побеждали. Если бы до конца карьеры я не сделал ни одного шат-аута, но выигрывал бы по 30 матчей в год, я бы согласился. Но они просто набросили шайбу на ворота, прошли через несколько человек, а потом врезались в меня. Не знаю, что произошло. Шайба оказалась в сетке», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.