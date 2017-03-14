Малкин: не мог отказать в драке Уилеру

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о драке с капитаном «Виннипег Джетс» Блэйком Уилером.
«Всё началось в Питтсбурге, когда я применил к нему не совсем чистый силовой приём. Немного подпрыгнул, и он упал на лёд. Потом разозлился на меня и предложил драку, когда мы приехали в Виннипег. Конечно, я не мог отказать. Как говорят в НХЛ, ты должен постоять за себя. И надо отвечать за свои поступки.
Пришлось драться. Это был не лучший мой бой. Тем не менее все позади. В конце мы поблагодарили друг друга, и эта история осталась в прошлом», – цитирует игрока «Советский спорт».