Виньо: во 2-м и 3-м периодах «Рейнджерс» играли недостаточно хорошо для победы

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Те скорости и игру, которые у нас были в первом периоде, мы должны были продемонстрировать во втором и третьем периодах, но наши игроки не смогли это сделать.Первый период мы провели правильно – много владели шайбой, двигались с ней, создавали моменты. Потом этого всего в нашей игре не было. Во втором и третьем периодах мы играли недостаточно хорошо для победы», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.