Игроки «Северстали» провели мастер-класс для детской хоккейной команды

Игроки «Северстали»побывали на тренировке детской команды «Северсталь-2007» и провели мастер-класс для юных хоккеистов.«Мне очень нравится тренироваться с детьми. Вспоминаешь детство. Ребята все стараются, талантливые. Они прогрессируют, приятно с ними заниматься. Больше они меня научили, чем я их», — сказал Хохлов после тренировки.«Впечатления положительные. Я уже давно забыл, что такое детская школа. Это очень важный фундамент для любого хоккеиста. Какую базу им зададут, так они дальше и будут играть. Техника, силовая выносливость закладываются сейчас», — сказал Монахов.