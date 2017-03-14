Игроки «Северстали» провели мастер-класс для детской хоккейной команды

«Мне очень нравится тренироваться с детьми. Вспоминаешь детство. Ребята все стараются, талантливые. Они прогрессируют, приятно с ними заниматься. Больше они меня научили, чем я их», — сказал Хохлов после тренировки.
«Впечатления положительные. Я уже давно забыл, что такое детская школа. Это очень важный фундамент для любого хоккеиста. Какую базу им зададут, так они дальше и будут играть. Техника, силовая выносливость закладываются сейчас», — сказал Монахов.
Видео доступно в официальном аккаунте клуба на YouTube.