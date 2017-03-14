Билялетдинов стал почётным президентом академии хоккея им. Юрия Моисеева

На заседании попечительского совета академии хоккея им. Юрия Моисеева стало известно, что главный тренер «Ак Барса»был назначен почётным президентом организации. Помимо этого, Минниханов и Наиль Маганов поздравили Билялетдинова с 1000-м матчем в отечественных чемпионатах в качестве главного тренера и с днём рождения. 13 марта рулевому казанской команды исполнилось 62 года.Наблюдательный совет академии возглавил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Также в совет вошли Наиль Маганов и бывший глава МВД РФ Рашид Нургалиев.