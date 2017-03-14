Впервые в НХЛ четыре команды выиграли не менее 10 матчей подряд в одном сезоне

Впервые в истории НХЛ сразу четыре команды имели победные серии, длившиеся не менее 10 матчей в одном регулярном чемпионате.«Калгари Флэймз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3 Б, став четвёртой командой, которая в сезоне-2016/17 выиграла как минимум 10 матчей подряд. Ранее «Коламбус Блю Джекетс» выиграл 16 матчей кряду, «Миннесота Уайлд» — 12, а «Филадельфия Флайерз» — 10.Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2015/16, когда победные серии «Чикаго Блэкхоукс» и «Флорида Пантерз» длились по 12 матчей, а «Анахайм Дакс» выиграл 11 матчей подряд.