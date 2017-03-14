Квартальнов: ЦСКА слабо провёл матч, но есть шанс отмазаться в следующей игре

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал поражение от «Локомотива» в четвёртом матче полуфинала Запада (1:5, 2-2).«В общем-то, сказать и нечего — «Локомотив» показал нам, как нужно играть, выходить, забивать, играть в большинстве. Очень слабо провели матч, у меня всё. В дебюте заключительного периода плохо играли, провалили этот отрезок.Как ЦСКА отреагирует на крупное поражение? Скажу одно — плей-офф тем и хорош: послезавтра следующая игра, есть шанс отыграться, отмазаться как угодно», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.