Терещенко: видимо, «Динамо» лезет на ворота как-то не так, нужно добавлять

Нападающий московского «Динамо»поделился эмоциями после четвёртого матча полуфинала Запада со СКА, который закончился со счётом 4:1 в пользу «армейцев». Счёт в серии стал 3-1 в пользу СКА.«Хотеть победить — мало, нужно мочь, лезть на ворота, забивать. С одним голом ничего не сделаешь. Видимо, мы лезем не так, как надо, нужно ещё добавлять. Что можно изменить, чтобы выиграть? Ничего, реализовывать моменты только, ну и удаления, конечно, надо поправить дисциплину. Я и сейчас считаю, что проиграно сражение, но не бой. Вернёмся ещё сыграть дома и съездим в Питер! Сегодня было абсолютно нормальное судейство», — передаёт слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.