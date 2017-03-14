Орешкин: «Динамо» надо поймать фортуну и засунуть к себе в карман

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение от СКА в четвёртом матче полуфинала Запада (1:4, 1-3 в серии).«Была хорошая поддержка болельщиков, а нас подвела реализация. Есть фортуна, она иногда отворачивается. Надо её поймать и засунуть к себе в карман. Нам надо продолжать работать», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.