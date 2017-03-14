Орешкин: «Динамо» надо поймать фортуну и засунуть к себе в карман

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение от СКА в четвёртом матче полуфинала Запада (1:4, 1-3 в серии).
«Была хорошая поддержка болельщиков, а нас подвела реализация. Есть фортуна, она иногда отворачивается. Надо её поймать и засунуть к себе в карман. Нам надо продолжать работать», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Видео пресс-конференции доступно в официальном аккаунте «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».