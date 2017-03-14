Кокарев: счёт в серии со СКА не имеет значения, всё будет хорошо

Нападающий московского «Динамо»подвёл итоги четвёртого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со СКА, в котором его команда уступила со счётом 1:4. Кокарев является автором единственной шайбы бело-голубых в игре. После этой игры СКА ведёт в противостоянии со счётом 3-1.«Когда шайба после моего броска попала в две штанги, это было невезением. Я должен был забивать, особенно во второй раз. Претензии могут быть только к самому себе. Подвёл команду, надо было забивать. У нас было два 100-процентных момента во втором периоде. Сегодня мы очень много создавали при игре „5 на 5“. Можно пенять только на самих себя. Но ничего, готовимся к следующей игре.Счёт в серии не имеет значения. Это просто матч, надо выйти и отыграть его. Это наше любимое дело. Так что я думаю, что всё будет хорошо. Завершения нам в этой игре не хватило. Будем готовиться, всё будет хорошо», — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.