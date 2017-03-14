Пашнин: «Локомотив» много бросал, было больше остроты, поэтому и выиграл

Защитник ярославского «Локомотива»поделился впечатлениями от четвёртого матча западного полуфинала с ЦСКА (5:1, 2-2 в серии).«Уже не помню всех нюансов установки перед матчем, но тут всё очевидно: большой акцент был на собственную дисциплину. В третьей игре мы много наудалялись, проиграли матч в неравных составах. В большинстве ничего не получилось, мало бросали. Сегодня бросков было уже куда больше, больше остроты, поэтому и выиграли.За счёт чего переломили игру в третьем периоде? Это плей-офф, тут надо терпеть. Мы дотерпели, дождались своего шанса и использовали его. Нужно сказать большое спасибо нашим нападающим — они очень здорово отыграли в чужой зоне, держали шайбу далеко от наших ворот. Надо продолжать играть так же и дальше», — передаёт слова Пашнина корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.