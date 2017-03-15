Таварес: игра началась для Айлендерс» во второй половине матча с «Каролиной»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс»прокомментировал победу над «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Это победа на характере. Все проделали хорошую работу. Можно было легко опустить руки, но мы продолжили усердно работать. Игра началась для нас во второй половине матча. Мы стали создавать моменты, ограничивать пространство соперника. Отличная победа после разочарования в предыдущем поединке», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.